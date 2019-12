Imbersago, incidente al curvone Moratti: tre feriti

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì, intorno alle 14

Due i mezzi coinvolti e tre le persone ferite trasportate in ospedale in codice verde

IMBERSAGO – Sono tre le persone rimaste coinvolte oggi, lunedì, nell’incidente avvenuto poco dopo le 14 al curvone Moratti. L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi. In base a quanto è stato possibile apprendere una Toyota che viaggiava da Robbiate in direzione Imbersago è andata a sbattere contro una Jeep che sopraggiungeva in direzione opposta.

L’impatto frontale è stato molto violento, tanto che entrambe le carrozzerie delle auto hanno riportato danni. Sul posto si sono portate in codice giallo tre ambulanze, subito seguite dai mezzi dei vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni di tutte e tre le persone coinvolte nel sinistro non appaiono gravi anche se i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Mandic per accertamenti. La strada è stata chiusa a lungo per permettere l’esecuzione delle operazioni di soccorso.