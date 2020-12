Imbersago, incidente in via Parrocchiale: coinvolte tre persone

Scontro tra due auto in via Parrocchiale poco prima delle 20

Sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco

IMBERSAGO – Incidente in via Parrocchiale questa sera, venerdì, poco prima delle 20. Sul posto si sono portati, insieme ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco visto che in un primo momento si temeva che una persona fosse rimasta incastrata nell’abitacolo. L’incidente ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate mentre una scendeva da via Parrocchiale e l’altra usciva da una vietta laterale da cui si accede a un condominio. Tre le persone presenti a bordo delle auto, ovvero due donne di 34 e 74 anni e un uomo di 40. Fortunatamente, nonostante lo spavento iniziale, le condizioni dei feriti non sembrerebbero gravi.