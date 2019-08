IMBERSAGO – Incidente tra tre auto sotto il Santuario della Madonna del Bosco. E’ successo questa sera, domenica, poco dopo le 20 lungo la strada provinciale 56. Tre, come dicevamo, i mezzi coinvolti, ovvero una Opel, una Kia Picanto e una Chevrolet. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri giunti sul posto per i rilievi. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco.

La strada è stata chiusa al transito per permettere le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza dell’importante arteria. Cinque le persone coinvolte: due di queste sono state trasportate in codice giallo (media gravità) all’ospedale di Merate; le altre tre hanno rifiutato il trasporto.