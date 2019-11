Imbersago, massi in strada in via Madonna del Bosco: paura per un automobilista

E’ successo sabato sera verso le 22: l’automobile stava scendendo dalla Madonna del Bosco

Un grosso sasso, franato dalla scarpata a lato della strada, è finito sotto l’auto in transito: sul posto i Vigili del Fuoco

IMBERSAGO – Stava percorrendo in auto in discesa via Madonna del Bosco quando si è trovato davanti dei massi che sono finiti contro la carrozzeria dell’auto incastrondosi poi sotto il mezzo. E’ successo questa sera, sabato, intorno alle 22, a un automobilista che non è riuscito a evitare alcuni dei massi franati dalla scarpata della collinetta situata alle spalle del santuario della Madonna del Bosco.

L’uomo stava tornando a casa dopo essersi recato al luogo di culto per recitare delle preghiere quando si è trovato di fronte al piccolo smottamento. Preso alla sprovvista, è riuscito ad evitare la collisione con un masso ma ne ha centrato in pieno un secondo che, dopo aver urtato il paraurti anteriore, si è incastrato sotto l’auto. Sul posto per le operazioni di soccorso si sono portati i Vigili del Fuoco. Presente anche l’assessore Carlo Perego. Il tratto di via Madonna del Bosco situato tra il santuario e l’intersezione con via dei Caduti è stato chiuso al transito in attesa di mettere in sicurezza il versante collinare.