Imbersago piange Fortunato Filippini: “Ha trasmesso l’amore per il basket a tanti ragazzi”

Dolore e commozione nelle parole del sindaco Vergani

Fortunato Filippini è stato un pilastro del basket a Imbersago

IMBERSAGO – Ha avvicinato centinaia di ragazzi al mondo del basket trasmettendo passione ed entusiasmo per la palla a spicchi, trasformando la pratica sportiva in un’occasione di crescita e formazione personale. E’ grande il dolore per la scomparsa improvvisa di Fortunato Filippini, pietra miliare dell’attività sportiva legata al mondo del basket imbersaghese.

“Oltre che a titolo personale e della mia famiglia, esprimo il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la morte dell’amico Fortunato, perno attorno al quale hanno ruotato generazioni di sportivi” precisa il sindaco Fabio Vergani.

Che aggiunge: “La caparbietà e l’intraprendenza che da sempre lo hanno caratterizzato, hanno permesso a Fortunato di trascinare centinaia di ragazzi nel mondo dello sport, coltivando assieme a loro i valori dello spirito di squadra e il senso di responsabilità. Gli importanti traguardi che ha raggiunto sui campi da gioco, resteranno ricordi indelebili in chi gli è stato vicino in questa meravigliosa avventura”.

Filippini lasca la moglie Antonia e il figlio Andrea, a cui va l’abbraccio di tutta la comunità di Imbersago.