Imbersago, rubate le bandiere palestinesi esposte dall’Arci Libertà a sostegno della Global Sumud Flotilla

L’Arci Libertà ha chiesto al Comune di controllare le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza

IMBERSAGO – “Sabato 6 settembre nel pomeriggio sono state ‘prese’ le due bandiere della Palestina che erano state messe a sostegno di un popolo allo stremo. Sostenerlo, con piccoli simboli, ci rendeva molto vicini al popolo e alla sua resistenza”, la denuncia arriva dall’Arci Libertà di Imbersago che nei giorni scorsi aveva esposto le bandiere.

“Sosteniamo la Global Sumud Flotilla – continua il messaggio dell’Arci -, Sumud, che in arabo significa resilienza e perseveranza, è la forza che tiene viva la dignità di un popolo sotto assedio”.

“Metteremo ancora le bandiere – fanno sapere i portavoce – non ci fermeremo davanti a un atto stupido perché crediamo fortemente in ciò che facciamo. Abbiamo scritto alle persone competenti del comune di Imbersago chiedendo loro di controllare le telecamere cosi da poter individuare chi possa aver commesso questo atto”.