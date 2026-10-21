Imbersago, uomo trovato senza vita nella notte in via Provinciale

Soccorsi entrati in azione poco prima dell’una
Intervenute un’ambulanza e un’automedica. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare
IMBERSAGO – Tragedia nella notte a Imbersago, dove un uomo di 34 anni è deceduto in via Provinciale. L’allarme è scattato poco prima dell’una di mercoledì 21 ottobre.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza da Merate e un’automedica da Lecco, allertate dalla centrale operativa di AREU in codice rosso, indice della massima gravità. Nonostante l’attivazione dei mezzi di emergenza, per il 34enne non c’è stato nulla da fare.
Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, chiamati a effettuare gli accertamenti del caso. Ancora da chiarire le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto.
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