Imbrattano la stazione di Olgiate, le telecamere incastrano un gruppo di giovani

Al vaglio degli agenti le immagini della bravata compiuta nel tardo pomeriggio di martedì scorso

C’è il sospetto che le stesse mani abbiano imbrattato il cimitero: “Se si fanno avanti potrebbero attenuare la loro posizione”

LECCO – E’ stato un gruppetto di adolescenti a imbrattare il muro della stazione ferroviaria di Olgiate Molgora. Ad accertare la loro responsabilità sono state le telecamere presenti attorno all’edificio, l’episodio di vandalismo risale alle ore 19.37 di martedì scorso, 26 aprile, in pieno giorno. Le immagini che hanno ripreso la bravata sono al vaglio degli agenti di polizia che procederanno all’identificazione degli adolescenti per la conseguente denuncia all’autorità giudiziaria.

L’amministrazione ha fatto sapere che se i giovani si fanno avanti spontaneamente potrebbero anche attenuare la loro posizione. C’è poi il forte sospetto che il gruppetto sia lo stesso che due mesi fa ha imbrattato anche i muri del cimitero.

“Abbiamo speso 2mila euro, soldi della collettività, per l’intervento di rimozione delle scritte (per il quale abbiamo fatto determina di incarico ma che deve essere ancora effettuato) e posizionamento di telecamere di videosorveglianza – ha detto il sindaco Giovanni Battista Bernocco -. Se i giovani non si faranno avanti spontaneamente non escludiamo di richiedere una perizia calligrafica”.