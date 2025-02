In fiamme il tetto di una palazzina a Ronco Briantino, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio in un edificio di tre piani

Tante le squadre intervenute

RONCO BRIANTINO (MB) – Tetto in fiamme a Ronco Briantino, in provincia di Monza Brianza al confine con il Meratese. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Monza e Brianza e Lecco stanno intervenendo per un incendio che sta coinvolgendo un tetto di un edificio di tre piani.

Le squadre sul posto dalla tarda mattinata di oggi, 20 febbraio, stanno estinguendo l’incendio, sul tetto sono presenti anche dei pannelli fotovoltaici. In posto due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro soccorso, oltre alla vettura del funzionario di guardia.