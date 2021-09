In terapia intensiva l’elettricista di Calco caduto da una scala in oratorio

L’incidente sul lavoro ieri mattina, mercoledì, nella parrocchia di Novate a Merate

L’artigiano è ricoverato all’ospedale di Circolo a Varese: la prognosi resta riservata

CALCO – E’ ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese l’elettricista di 58 anni, rimasto coinvolto ieri mattina, mercoledì, in un incidente sul lavoro a Merate. L’artigiano, residente a Calco, stava effettuando dei lavori all’interno del salone polivalente, ricavato al piano interrato della chiesa parrocchiale di Novate, quando è caduto da una scala provocandosi delle ferite e dei traumi seri.

Sembrerebbe in particolar modo che il calchese stesse togliendo dei cavi dall’impianto elettrico quando, probabilmente sbilanciandosi, ha perso l’equilibrio effettuando un volo di circa 4 metri. Immediata la chiamata ai soccorsi con l’invio in posto, in codice rosso, di ambulanza e automedica, subito seguiti dall’elisoccorso.

Presente sul posto anche il parroco don Eugenio Folcio.

Dopo le prime cure prestate in loco, l’elettricista è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito all’ospedale di Circolo di Varese per i traumi al torace e al bacino. La prognosi resta riservata anche se il quadro clinico sembra in miglioramento e l’uomo potrebbe lasciare prossimamente la terapia intensiva.