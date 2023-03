Fumo da un ballatoio a Cascina Isabella

Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta

VERDERIO – Incendio a Verderio a Cascina Isabella in via per Cornate nella serata di ieri, sabato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poiché, dal ballatoio situato al primo piano, proveniva del fumo.

Le persone presenti sono scese in autonomia in strada. Il Vigili del Fuoco si sono occupati di verificare la situazione. Sul posto in via precauzionale anche un’ambulanza e un’automedica, insieme ai Carabinieri.