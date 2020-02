Incendio boschivo a Montevecchia: vigili del fuoco al lavoro

Intervento questa sera intorno alle 19.30 nella zona in fondo a via del Palazzetto

Le fiamme, alimentate anche dal vento, sono state prontamente spente dai Vigili del Fuoco

MONTEVECCHIA – Incendio nella zona boschiva situata in fondo a via del Palazzetto questa sera, mercoledì, intorno alle 20. Il rogo, scatenato da causa non ancora precisate, si è propagato sul versante sud della collina, nella zona situata al confine con la frazione missagliese di Lomaniga.

Le fiamme sono divampate in pochi minuti alimentate dal vento forte che ancora imperversa in zona. Fortunatamente le diverse squadre di Vigili del Fuoco giunte in loco sono riuscite ad avere tempestivamente la meglio sulle fiamme, circoscrivendo i danni causati dall’incendio.