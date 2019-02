Squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro prima a Olgiate e poi a Merate

Ingenti i danni al tetto della villetta in via Brughiera. In via degli Alpini presente anche la Polizia locale

MERATE – Prima un incendio, poi una fuga di gas. Pomeriggio intenso per i vigili del Fuoco chiamati a intervenire nel giro di pochi minuti per diversi interventi. Ma andiamo con ordine. La prima chiamata alla centrale d’emergenza del 115 è arrivata intorno alle 15.30 quando è stato chiesto l’intervento dei vigili del Fuoco in via Brughiera a Olgiate Molgora. I pompieri sono giunti all’imbocco della strada che porta alla frazione di Spiazzo per spegnere le fiamme che stavano divorando il tetto di una villetta plurifamiliare.

Problemi alla canna fumaria

Ad originare il rogo, probabilmente, un mal funzionamento della canna fumaria. I vigili del Fuoco sono giunti in loco con un’autobotte, un’autoscala e un’autopompa, domando le fiamme prima che potessero ulteriormente spandersi. I danni sono comunque ingenti. Neanche il tempo di terminare l’intervento ad Olgiate che i pompieri sono stati chiamati a Merate, in via degli Alpini, praticamente davanti alla caserma meratese.

Fuga di gas in via degli Alpini

A lanciare l’allarme alcuni residenti nel complesso residenziale I Pioppi dopo aver sentito un forte odore di gas sprigionarsi dall’interno degli appartamenti. Sul posto sono giunti così due automezzi. L’allarme è stato lanciato anche alla Polizia locale. Il proprietario dell’abitazione da cui proveniva il forte odore di gas era in quel momento fuori casa. Con l’ausilio di una scala i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza l’area e a trovare la perdita di gas evitando così danni e situazioni potenzialmente molto pericolose.