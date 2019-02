I pompieri della caserma di Merate sono intervenuti e hanno spento il rogo

Non si registrano feriti, nessuno era in casa

MERATE – Intervento dei Vigili del Fuoco all’ora di pranzo di mercoledì per un incendio che ha interessato un appartamento di via Cerri.

Si tratta dell’abitazione dell’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Vivenzio.

L’amministratore comunale non era in casa al momento dell’accaduto. I pompieri sono intervenuti con una squadra per spegnere il rogo che, da qual che si apprende, avrebbe interessato il materasso all’interno della camera da letto. Sul posto anche i carabinieri per le verifiche del caso.