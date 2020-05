Incendio in collina a Olgiate, intervengono i Vigili del Fuoco

Una coltre di fumo si è alzata dalla frazione Olcellera di Olgiate

Fortunatamente l’incendio si è limitato a delle sterpaglie

OLGIATE – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di giovedì ad Olgiate Molgora per un incendio di dimensioni contenute, nella zona di Olcellera.

Una coltre di fumo si è alzata in cielo a seguito del rogo, mettendo in allarme i residenti della zona. Fortunatamente l’incendio si sarebbe limitato a solo delle sterpaglie in un terrazzamento.

I pompieri, non senza difficoltà per l’ubicazione del luogo, hanno raggiunto il punto dell’incendio dove un agricoltore si stava già dando da fare per spegnere le fiamme.