Incendio in un capannone a Colle Brianza, intervento dei Vigili del Fuoco

COLLE BRIANZA – Incendio in un capannone a Colle Brianza. I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti poco dopo le ore 8 di oggi, lunedì 24 febbraio, in via Lariana nella frazione Nava. Sul posto sei mezzi: 2 autobotti, un’autopompa, un’autoscala, un carro aria e il mezzo funzionano di servizio.

Le fiamme sono sotto controllo, ma sarebbe anche coinvolta anche una persona che non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, infatti, sono intervenute anche un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’auto infermieristica da Molteno per prestare soccorso a un uomo di 68 anni.