Incendio in via Campi a Merate, tetto in fiamme nella serata di mercoledì

Vigili del Fuoco in azione per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Non ci sarebbero persone coinvolte

MERATE – Un incendio ha interessato questa sera, mercoledì, il tetto di un’abitazione in via Campi a Merate. Le fiamme hanno destato grande apprensione tra i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco con più squadre, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’edificio. L’intervento è stato necessario per avere ragione del rogo che ha interessato parte della copertura dell’immobile.

Secondo le prime informazioni raccolte, non si registrerebbero persone coinvolte o ferite. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause all’origine dell’incendio.