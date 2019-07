Incendio nella notte a Brivio, le fiamme devastano tre camion

Alte fiamme divorano tre autoarticolati nel piazzale di un’azienda

Verifiche sulle cause del rogo, non si esclude il dolo

BRIVIO – Indagini in corso sul vasto rogo che nella notte ha costretto ben cinque squadre dei vigili del fuoco ad intervenire a Brivio, in via Como.

Sono stati i residenti ad avvisare i pompieri, intorno alle 2 di notte, dopo aver avvertito un forte boato e notate le fiamme che si alzavano dal parcheggio di un’azienda.

Il rogo ha interessato tre dei sei camion posteggiati nel piazzale della fabbrica. Sulle cause sono in corso accertamenti dei carabinieri, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I pompieri, giunti dalle stazioni di Lecco, Merate e Valmadrera, hanno lavorato per due ore per avere la meglio sulle fiamme.