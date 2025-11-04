Incidente a Brivio, coinvolto un biker di 26 anni elisoccorso

L’impatto lungo via Nazionale intorno alle 13.20: sul posto Carabinieri e soccorsi

BRIVIO – Un giovane di 26 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.20 di oggi, martedì, lungo via Nazionale, a Brivio. Secondo quanto riferito dalle autorità intervenute, si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto, dinamica che resta al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Merate, oltre ai volontari dell’ambulanza di Calolziocorte, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Le condizioni del ragazzo, inizialmente considerate serie ma non critiche, sono state valutate in codice giallo.

Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. I militari hanno provveduto ai rilievi, necessari a ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo l’arteria.