Incidente a Calco. Paura per un ciclista di 59 anni investito in via Nazionale

Incidente a Calco, ciclista di 59 anni investito in via Nazionale

L’allarme è scattato poco dopo le 10 di oggi, venerdì, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita

CALCO – Incidente a Calco questa mattina, venerdì, poco dopo le 10. Stando a quanto appreso sul posto un ciclista di 59 anni è stato investito da un’auto in via Nazionale, pochi metri prima della rotonda del supermercato Rex.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale di Calco intervenuta sul posto, ma sembrerebbe che il ciclista stesse scendendo da Merate verso il centro di Calco quando si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta, che stava svoltando a sinistra per entrare nel benzinaio.

Pare che un furgone si sia fermato per consentire all’auto la svolta, mentre il ciclista non l’avrebbe vista ed è avvenuto l’incidente.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi ma fortunatamente le condizioni dell’uomo sarebbero meno gravi di quando pensato in un primo momento. Il 59enne originario di Nibionno non sarebbe in pericolo di vita.