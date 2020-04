Incidente a Casatenovo, motociclista trasportato al Niguarda: è grave

E’ successo questo pomeriggio, dopo le 18.30, in via San Biagio

L’uomo di 45 anni ha perso il controllo della sua Ducati andando a sbattere con violenza contro il semaforo pedonale

CASATENOVO – Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, a Casatenovo. Un motociclista di 45 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

L’incidente è avvenuto una manciata di minuti dopo le 18.30 in via San Biagio . L’uomo, in sella a una Ducati, proveniva da Cassina Bracchi stava viaggiando in direzione di Galgiana quando ha perso improvvisamente il controllo della moto andando a sbattere con violenza contro il semaforo pedonale. Sul posto si sono subito recati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica. In volo è stato fatto alzare anche l’elicottero di Milano che ha poi trasportato il ferito all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni di salute sono molto serie. Sul posto per i rilievi si sono recati gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi ed effettuare tutti i rilievi del caso.