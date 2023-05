Incidente a Casatenovo, non ce l’ha fatta il 19enne. Risiedeva in paese

La vittima è Simone Fumagalli, guidava la Punto finita contro una cancellata

Trasportato in elicottero a Varese, è morto nelle scorse ore all’ospedale Circolo

CASATENOVO – “Purtroppo c’è una brutta notizia… il nostro Simone Fumagalli è diventato un angelo, troppo presto e troppo in fretta”. Un messaggio sui social annuncia il drammatico epilogo dell’incidente che venerdì notte ha coinvolto un giovane di Casatenovo.

Il ragazzo, 19 anni, era stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese dopo lo schianto della sua auto contro una cancellata a lato della strada. Gravissime le sue condizioni all’arrivo in ospedale dove purtroppo, ore dopo, ne è stato dichiarato il decesso.

Simone Fumagalli risiedeva in paese e stava rincasando quando venerdì notte la sua auto ha sbandato in via Gnocchi, schiantandosi contro il cancello di un’abitazione. L’incidente gli aveva provocato un serissimo trauma cranico ed era stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Varese dove era stato ricoverato in terapia intensiva polivalente.

Insieme ai sanitari erano intervenuti i carabinieri per rilevare ed anche i vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Merate per la perdita cospicua di carburante dalla vettura.