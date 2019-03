L’incidente è avvenuto alle 14.30 di oggi, mercoledì, in via Monza a Cernusco

Forse un malore alla base dello schianto che ha visto coinvolta una donna di 64 anni

CERNUSCO LOMBARDONE – Probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un palo della luce.

E’ successo intorno alle 14.20 di oggi, mercoledì 27 marzo, a Cernusco Lombardone in via Monza.

Al volante una donna di 64 anni. Stando a quanto appreso sul posto la donna alla guida di una Opel Corsa si sarebbe sentita male prima di andare a sbattere in maniera violenta contro un palo.

Sul posto, allertati in codice rosso, un’ambulanza, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Nonostante la violenza dell’impatto la donna non sarebbe in pericolo di vita ma è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo.