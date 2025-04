Incidente a Imbersago, auto si ribalta, ferito un 32enne

L’allarme ieri sera poco prima delle 23

In posto soccorritori e Vigili del Fuoco

IMBERSAGO – Intervento dei soccorritori nella tarda serata di ieri, 21 aprile, per un’incidente stradale in via Castelbarco. Coinvolta un’auto che per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute in posto, si è ribaltata.

L’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 23. In posto un’ambulanza e l’automedica, i Carabinieri di Merate e i Vigili del Fuoco. Un ragazzo di 32 anni è stato soccorso è trasportato in codice giallo (condizioni serie ma non gravi) in Ospedale a Lecco.