Incidente a Imbersago, ciclista di 26 anni trasportato in ospedale

IMBERSAGO – Negli stessi minuti in cui i soccorsi stavano operando a Calco, dove un ciclista di 46 anni è morto in seguito allo scontro con un’auto, è scattato un secondo allarme, questa volta a Imbersago, per l’incidente che ha visto coinvolto un altro ciclista.

L’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso di Milano, intorno alle ore 11, si sono portati in via Angelo Moratti, lungo la Strada Provinciale 56, per prestare soccorso a un ragazzo di 26 anni. Fortunatamente il ciclista non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco con l’elicottero in codice giallo (mediamente critico).