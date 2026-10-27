Incidente a Lomagna, pedone investito in via D’Adda Busca

Una persona trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)
Sul posto una ambulanza e le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica
LOMAGNA – Incidente a Lomagna poco dopo le ore 7 di oggi, martedì 27 ottobre, a Lomagna. Un pedone è stato investito in via D’Adda Busca, all’incrocio con la Strada Provinciale 55. La persona, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto una ambulanza e le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica.
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