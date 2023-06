Incidente a Merate: in rianimazione il motociclista 24enne

Il ragazzo, residente a Merate, è ricoverato al San Gerardo in prognosi riservata

L’incidente è avvenuto ieri sera, lunedì, in via Statale al confine con Cernusco

MERATE – E’ ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza nel reparto di rianimazione il motociclista rimasto gravemente ferito ieri sera, lunedì, a causa dello scontro con un’auto lungo via Statale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 al confine con Cernusco: ad aver la peggio il 24enne, residente a Merate, trasportato in ospedale a Monza in codice rosso dopo le prime cure prestate direttamente sul posto dai sanitari.

Il ragazzo era in sella alla sua moto Yahama quando è avvenuto lo scontro con una Opel Meriva: la dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Merate intervenuti per i rilievi.

Il giovane, trasportato in gravi condizioni in ospedale, è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Illeso invece il conducente dell’auto sottoposto, come da prassi, al test con l’etilometro.