Paura poco prima delle 15 in via Manzoni a Maresso

La donna è stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale di Lecco

MISSAGLIA – Grave incidente a Missaglia. L’allarme è scattato poco prima delle ore 15 di oggi, giovedì 15 settembre, per un’auto che si è ribaltata mentre stava percorrendo via Alessandro Manzoni, in direzione della frazione Maresso. Sul posto si sono precipitate l’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica, assieme all’elicottero che si è alzato in volo da Como.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall’auto, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. La 49enne avrebbe riportato traumi alla testa, al torace e agli arti ed è stata trasportata con l’elicottero in codice rosso (molto critico) all’ospedale di Lecco.

Secondo le prime informazioni sembrerebbe che la donna abbia fatto tutto da sola, ma spetterà ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.