Incidente a Robbiate in via dei Tigli, auto si ribalta nell’impatto

Paura intorno alle 16.30 di oggi lungo la Strada Provinciale 56

Tre le persone coinvolte nell’incidente, nessuna sarebbe in gravi condizioni

ROBBIATE – Scontro tra due auto in via dei Tigli a Robbiate, all’incrocio con via Serra Groppelli. Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata facendo temere il peggio. Soccorse tre persone, due donne di 71 e 81 anni e un uomo di 82 anni, nessuna delle quali fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto appreso sul posto una delle due auto stava svoltando verso Robbiate, mentre la seconda auto stava salendo, quando si è verificato il violento scontro. Sarà compito dei Carabinieri intervenuti sul posto verificare l’esatta dinamica dell’incidente.

Oltre a due ambulanze e ai Vigili del Fuoco, sul posto è giunto anche l’elisoccorso da Bergamo anche se, come detto, nessuno dei tre coinvolti sarebbe in pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza è stato disposto il senso unico alternato che ha creato qualche disagio alla viabilità.