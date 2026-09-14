Incidente auto moto a Missaglia, cinque persone policontuse

E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 17, in via Misericordia

Grande mobilitazione di mezzi di soccorso sul posto con tre ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica

MISSAGLIA – Ben cinque persone coinvolte nell’incidente tra un’auto e una moto avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, in via della Misericordia a Missaglia.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, ma quello è che certo è che il sinistro ha mobilitato un gran numero di mezzi, chiamati a prestare soccorso a cinque persone policontuse, tra cui anche un bambino di 4 anni.

La chiamata ai soccorsi è arrivata una manciata di minuti dopo le 17: sul posto si sono portate tre ambulanze, l’automedica e l’auto infermieristica i cui operatori hanno preso in carico le persone ferite, ovvero due ragazzi di 20 e 21 anni, un bambino di 4 anni, un uomo di 58 anni e una donna di 47 anni prevedendo il trasferimento in vari ospedali per il passaggio al Pronto Soccorso.