Incidente auto moto a Missaglia, cinque persone policontuse

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti

E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 17, in via Misericordia

Grande mobilitazione di mezzi di soccorso sul posto con tre ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica

MISSAGLIA – Ben cinque persone coinvolte nell’incidente tra un’auto e una moto avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, in via della Misericordia a Missaglia.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, ma quello è che certo è che il sinistro ha mobilitato un gran numero di mezzi, chiamati a prestare soccorso a cinque persone policontuse, tra cui anche un bambino di 4 anni.

La chiamata ai soccorsi è arrivata una manciata di minuti dopo le 17: sul posto si sono portate tre ambulanze, l’automedica e l’auto infermieristica i cui operatori hanno preso in carico le persone ferite, ovvero due ragazzi di 20 e 21 anni, un bambino di 4 anni, un uomo di 58 anni e una donna di 47 anni prevedendo il trasferimento in vari ospedali per il passaggio al Pronto Soccorso.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA