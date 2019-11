Incidente mortale sulla Briantea, 36enne di Brivio perde la vita

L’incidente intorno alle 19 sulla strada Briantea, a Lurago d’Erba

Una vittima nel tremendo frontale, si tratta di Francesca Aldeghi, 36 anni, di Brivio

LURAGO D’ERBA – Grave incidente nella serata di venerdì, a Lurago d’Erba, sulla Briantea. Una donna di 36 anni, Francesca Aldeghi, di Brivio, ha perso la vita in un incidente frontale avvenuto con un’altra vettura. L’allarme è scattato intorno alle 19.

Sul posto si sono portati i soccorsi in codice rosso: due ambulanze, Lario Soccorso e Sos Lurago, un’automedica e i Vigili del Fuoco di Erba insieme ai Carabinieri di Cantù.

La dinamica e i soccorsi

Stando a quanto appreso, la giovane donna era alla guida di una Lancia Ipsilon e stava viaggiando lungo la strada da Anzano verso Nibionno quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Panda, che viaggiava in direzione opposta. Alla guida di quest’ultima un uomo di 63 anni, rimasto illeso.

All’arrivo dei soccorsi, le condizioni della ragazza sono apparse subito estremamente gravi. La giovane è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Erba: purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Spetterà ora alle Forze dell’Ordine stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

La vittima

Francesca Aldeghi era molto conosciuta a Brivio, paese dove abitava. Volontaria della Cooperativa Sociale L’Alveare è sorella di Simona Aldeghi, ex assessore nella Giunta di Ugo Panzeri.