Incidente sulla Provinciale a Cernusco: centauro in giallo all’ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica, intorno alle 5.30

Allertati anche i Vigili del Fuoco

CERNUSCO – Incidente sulla Provinciale all’alba di questa mattina, domenica. Per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, un’auto si è scontrata con una moto che procedeva lungo la Sp 342.

L’impatto è avvenuto poco dopo il secondo incrocio semaforico di Cernusco all’altezza della vietta sulla destra a fondo chiuso. L’urto è stato particolarmente violento tanto che la centrale operativa di Areu ha allertato i soccorsi in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, inviando sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e l’auto medica. Mobilitati anche i Vigili del Fuoco.

Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno preso in cura il centauro di 30 anni disponendone il trasporto all’ospedale di Lecco in codice giallo per un trauma toracico.