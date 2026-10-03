Incidente sulla SP72 a Beverate di Brivio, scontro tra auto e scooter: due persone coinvolte

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.40 di questa mattina, sabato, coinvolte una donna di 28 anni e un uomo di 59 anni

BRIVIO – È di una persona ferita, trasportata in ospedale in codice giallo, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Brivio, lungo la SP72.

L’allarme è scattato intorno alle 6.40 di oggi, sabato, per un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter. Secondo le informazioni disponibili, sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 28 anni e un uomo di 59 anni.

Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, oltre alle forze dell’ordine, allertate per gli accertamenti sull’accaduto.

Una delle persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo. Ancora da stabilire da parte delle forze dell’ordine la dinamica di quanto accaduto e le rispettive responsabilità dei due conducenti.