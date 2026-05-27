Incidente sulla SS36 a Costa Masnaga: camion fermo in corsia di sorpasso

E’ successo nel pomeriggio di oggi lungo la carreggiata Sud della Statale 36

Sul posto intervenuti i soccorsi sanitari e la Polstrada di Milano. Rallentamenti lungo la tratta

COSTA MASNAGA – Rallentamenti nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 36 per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. L’episodio si è verificato lungo la carreggiata Sud della SS36, nel tratto compreso tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga Est.

Sul posto sono stati immediatamente allertati gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. Tra i mezzi inviati un’auto infermieristica e un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate.

Ad occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità è la Polstrada di Milano, anch’essa allertata dalla centrale operativa. Le prime informazioni disponibili riferiscono che il camion si troverebbe fermo in corsia di sorpasso e che non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Non si esclude che l’autista possa aver accusato un malore o che si sia verificato un problema improvviso durante la marcia.

Si registrano code a partire da Molteno.