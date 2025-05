Incidente tra Merate e Cernusco, due feriti e lunghe code

Coinvolte un’auto e una moto

Soccorsi un 33enne e un 63enne

CERNUSCO LOMBARDONE – Incidente questa mattina in via Spluga, lungo la statale al confine tra Merate e Cernusco. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto.

Stando a quanto appreso sembra che la moto stesse viaggiando verso Merate quando, in fase di sorpasso, è avvenuto l’impatto con un’auto che usciva dal parcheggio a lato strada. Nello scontro il motociclista è stato sbalzato a terra.

In posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, due ambulanze e l’automedica, i Carabinieri e la Polizia Locale. Due le persone soccorse, un 33enne e un 63enne, in codice giallo e verde.

Inevitabili le conseguenze per la viabilità: a causa del sinistro lunghe code si sono formate in direzione sud. A gestire il traffico la Polizia Locale mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso.