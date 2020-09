Incidenti in moto a Merate e Olgiate: due i biker feriti

Due motociclisti sono rimasti coinvolti in altrettanti incidenti

Si sono verificati a poche ore di distanza

MERATE/OLGIATE – Il primo si è verificato poco prima dell’una, a Brugarolo, lungo via 4 novembre: un biker 49enne è caduto dalla propria moto. Soccorso in codice rosso dall’ambulanza della Croce bianca di Merate, l’uomo è ricoverato all’ospedale Mandic con diverse contusioni.

Alle 15.30, in via Como a Olgiate, un secondo incidente, anche in questo caso il motociclista è caduto. Un 57enne è stato soccorso dai volontari della Croce verde di Bosisio e dall’automedica. E’ stato trasportato in codice verde in pronto soccorso