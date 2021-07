Infortuni in ferrata e in bici: sabato di interventi per i soccorsi

Cadute da bicicletta, incidenti stradali e un infortunio in ferrata ai Piani di Bobbio

Diversi interventi dei soccorsi tra strade e montagna

LECCO – Sabato di interventi per i soccorritori lecchese a causa di alcuni infortuni sportivi e stradali. In mattinata i Vigili del Fuoco sono accorsi con due squadre al parco di Montevecchia in aiuto di un ciclista ferito in seguito ad una caduta dalla bici.

Poco prima, a Calolzio, un’ambulanza della Croce San Nicolò ha trasportato all’ospedale in codice verde una donna di 72 anni investita da un veicolo. Incidente analogo a Monticello dove sono state soccorse due persone, un 45enne e un anziano di 79 anni.

Alla Valletta Brianza invece, per una caduta dalla bici, è finito in ospedale in codice giallo un 48enne soccorso dalla Croce Verde di Bosisio in località Bagaggera.

Infortuni che hanno riguardato anche la montagna: intorno a mezzogiorno il soccorso alpino è intervenuto ai Piani di Bobbio per assistere un’escursionista rimasta ferita al polso mentre saliva sulla ferrata dello Zucco Campelli.

Ai Piani di Artavaggio, invece, un ciclista 50enne è stato soccorso in elicottero dopo una caduta. Le sue condizioni avevano inizialmente preoccupato, l’uomo avrebbe perso i sensi a seguito della caduta. Fortunatamente non avrebbe riportato gravi traumi.

Infine a Bosisio, alla pista da cross, un 23enne è stato trasferito all’ospedale nel primo pomeriggio dopo una caduta da moto.