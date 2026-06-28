Infortunio domestico a Calco, anziana soccorsa in gravi condizioni

L’allarme nella mattinata di oggi, domenica, poco dopo le 10

Sul posto l’elisoccorso da Milano e una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio

AIRUNO – Grande mobilitazione dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica 28 giugno, a Calco. La chiamata è arrivata poco dopo le ore 10 per un incidente domestico che ha visto coinvolta una anziana. In via Europa è giunto l’elisoccorso da Milano, insieme a una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio.

Da quanto appreso da alcuni testimoni, la donna, 87 anni, sarebbe rimasta gravemente ferita in un incidente in cucina. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como con il codice di massima gravità (codice rosso).