Infortunio in azienda a Missaglia, soccorso lavoratore 30enne

Trauma da schiacciamento alle dita di una mano

Lavoratore di 30 anni soccorso in fabbrica

MISSAGLIA – E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo il 30enne rimasto ferito questa mattina, mercoledì, in un infortunio mentre lavorava in un’azienda di Missaglia.

Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe subito un trauma da schiacciamento alle dita della mano.

L’incidente si è verificato in una fabbrica di via Rossini. Sul posto sono intervenuti insieme ai sanitari anche i Vigili del Fuoco, il personale dell’ATS e i carabinieri.