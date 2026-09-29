Inseguimento a Imbersago, due auto fuori strada e tre persone in fuga, una fermata dai Carabinieri

Il conducente della Cactus si è allontanato a piedi e si è rifugiato all’interno di un’abitazione prima di essere preso dai militari

Sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto

IMBESARGO – Serata movimentata nel centro di Imbersago, dove due automobili sono rimaste coinvolte in un inseguimento lungo via Castelbarco terminato con entrambe le vetture ferme e i protagonisti fuggiti a piedi.

La sequenza si è verificata questa sera, martedì. Due auto, una Citroën Cactus e una Renault Clio bianca, si sono inseguite nel centro abitato fino a quando, poco prima della Trattoria Cacciatori, il conducente della Cactus ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un paletto. L’auto è stata quindi lasciata in mezzo alla strada e il conducente si è allontanato a piedi imboccando via Garavesa.

L’inseguimento è proseguito con la Clio, a bordo della quale si trovavano due persone. La vettura è salita sul marciapiede, dove ha divelto due paletti, prima di fermarsi. Anche in questo caso le due persone a bordo sono scese dall’auto e si sono date alla fuga a piedi.

Secondo quanto riferito, il primo conducente fuggito si sarebbe poi rifugiato all’interno dell’abitazione di due persone nel nucleo storico della cascina Garavesa. I vicini di casa avrebbero così lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute così due pattuglie dei Carabinieri, che hanno effettuato un’ispezione delle due automobili, utilizzando anche le torce per verificare l’interno dei mezzi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’inseguimento e quanto accaduto dopo l’abbandono delle due vetture. Il fuggitivo rifugiatosi nella casa di alcuni privati è stato fermato dai Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti in strada in quel momento.