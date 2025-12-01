Investita mentre attraversa la strada: paura a Robbiate per una 15enne

L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì, in via Piave poco prima delle 8

La ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata urtata da un’auto in transito

ROBBIATE – Investita mentre attraversa la strada: è successo questa mattina, lunedì 1° dicembre, in via Piave, la strada che da Robbiate porta verso Merate. La ragazza di 15 anni, probabilmente una studentessa di uno degli istituti superiori di via dei Lodovichi stava attraversando la strada per recarsi a scuola a piedi quando è stata investita da un’auto in transito in direzione Robbiate. Un urto molto violento tanto che la minorenne è stata sbalzata al suolo picchiando la testa contro il vetro dell’auto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza dei volontari del Soccorso di Vimercate e l’automedica. In volo, da Como, si è alzato anche l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino. La ragazza è stata presa in carico dai sanitari che hanno stabilito il trasferimento in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti.