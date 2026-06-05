La Coop Solleva ricorda don Giancarlo Cereda: “Un maestro di vita e di impegno sociale”

Il ricordo di Luigi Gasparini di don Giancarlo Cereda

“Ci ha insegnato il valore insostituibile del lavoro comunitario e delle cooperative sociali”

AIRUNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di ​Luigi Gasparini, presidente della cooperativa sociale Solleva, di don Giancarlo Cereda, presidente onorario della cooperativa.

“Con profonda commozione annunciamo la scomparsa di Don Giancarlo Cereda, Presidente Onorario della Cooperativa Sociale Solleva.

​Il mio ricordo personale di Giancarlo è un ricordo antico, che risale ad almeno trent’anni fa. Ebbi l’occasione di conoscerlo sul campo, nel vivo di quell’impegno sociale e quotidiano che ha sempre speso al servizio delle comunità. Per Giancarlo, la comunità era il centro di tutto: è stato una figura fondamentale perché ha favorito la nascita e lo sviluppo di diverse realtà operative dedicate all’accoglienza delle persone più bisognose.

​Si è sempre speso in prima linea per le vittime di devianze e per chiunque si trovasse ai margini. Ricordo la sua instancabile militanza e il suo impegno pastorale al Parco Lambro a Milano, dove non solo accoglieva chi era in difficoltà, ma si batteva concretamente per restituire loro dignità, garantendo una casa e un lavoro.

​È in quest’ottica di servizio che si inquadra la nascita di Solleva nel 2015. Giancarlo mi ha supportato personalmente nel momento cruciale in cui abbiamo creato prima l’Associazione di Promozione Sociale e, successivamente, la Cooperativa Sociale. In quell’occasione, le sue parole furono per me una bussola: ​”Io ci sarò sempre, sarò sempre con te. Però ora devi camminare con le tue gambe.”

​Giancarlo è stato un grande amico e un consigliere prezioso. Alla sua “scuola” sono cresciuto io e, come me, tante altre persone che oggi ricoprono ruoli importanti nel mondo del terzo settore. Ci ha insegnato il valore insostituibile del lavoro comunitario e delle cooperative sociali.

​Tra noi c’era una confidenza profonda e genuina, tanto che ci chiamavamo semplicemente per nome. È sempre stato un punto di riferimento, una persona straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nella mia vita e nella storia della nostra Cooperativa.

​Grazie Jackie, così come ti chiamavamo confidenzialmente noi amici, per tutto quello che ci hai donato. Il tuo cammino continuerà attraverso i nostri passi”.

​Luigi Gasparini

Presidente

Cooperativa Sociale Solleva