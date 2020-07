La Valletta: auto finisce nella scarpata lungo la Sp 52

E’ successo questa mattina, mercoledì, all’alba al confine con Castello

Ancora da ricostruire nei dettagli quanto avvenuto: giunti sul posto i soccorritori hanno trovato solo l’auto

LA VALLETTA BRIANZA – Un’auto è finita fuori strada lungo la Sp 52 al confine tra La Valletta Brianza e Castello. E’ successo all’alba di oggi, mercoledì, per motivi ancora non chiari. In base a quanto è stato possibile appurare finora infatti la persona al volante della Fiat Punto vecchio modello sarebbe riuscita a uscire da sola dall’abitacolo dell’auto, finita nella scarpata ai lati della provinciale, in mezzo a un campo.

Allertati da alcuni automobilisti in transito, i soccorsi sarebbero arrivati in un secondo momento rispetto all’incidente non trovando più nessuno sul posto. In mattinata sono comunque giunti gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Valletta a cui spetterà il compito di ricostruire nei dettagli quanto accaduto.