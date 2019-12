L’incidente nella tarda serata di giovedì

Un’auto si è ribaltata, non risulterebbero feriti

LA VALLETTA – Spavento nella tarda serata di ieri, giovedì, per un incidente stradale in via Bagaggera, nel comune de La Valletta Brianza. Un’auto, una Citroen, per motivi da chiarire, si è ribaltata all’altezza della cappelletta in località La Fornace. Nel sinistro non risulterebbero feriti.