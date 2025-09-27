La Valletta Brianza. Brutto incidente lungo l’ex SS342

Quattro persone sono rimaste ferite nel sinistro che si è verficato alle 19 circa di questa sera, sabato

VALLETTA BRIANZA – Un incidente stradale si è verificato questa sera, sabato, a La Valletta Brianza, lungo la strada provinciale ex SS342. Lo scontro ha coinvolto due automobili e quattro persone, tutte di sesso femminile: una 22enne, una bambina di 3 anni, una 53enne e un’87enne.

La richiesta di soccorso è stata lanciata alle 19 circa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco, allertati dalla centrale operativa Soreu Laghi oltre a tre ambulanze e un’automedica.

Lo staff medico – sanitario ha prestato le prime cure alle persone coinvolte e hanno provveduto al trasferimento in ospedale. Tre pazienti sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità e hanno raccolto elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro.