La Valletta Brianza: ingerisce per sbaglio del diluente, soccorso operaio di 62 anni

L’allarme è scattato oggi, martedì, poco prima delle 13
Sul posto ambulanza, carabinieri e funzionari Ats
LA VALLETTA BRIANZA – Intervento dei soccorritori poco prima delle 13 di oggi, martedì 22 settembre, in un’azienda situata in via Lombardia a Rovagnate per un operaio che avrebbe ingerito, per sbaglio, del diluente al nitro antinebbia.
Appena accortesi dell’errore, è scattata la mobilitazione con la chiamata all’agenzia regionale dell’emergenza urgenza di Areu che ha inviato sul posto, in codice giallo, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio.
L’uomo di 62 anni è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.
Allertati anche i tecnici di Ats Brianza e i carabinieri della Compagnia di Merate.
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