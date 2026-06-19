La Valletta. Ciclista investito lungo la SS 342: soccorso in codice giallo

L’incidente è successo questa mattina, venerdì, poco dopo le 10

Il ciclista è stato trasportato in ospedale al Manzoni di Lecco

LA VALLETTA BRIANZA – E’ stato trasportato in ospedale al Manzoni di Lecco in codice giallo il ciclista di 25 anni investito questa mattina, venerdì 19 giugno, mentre percorreva la SS 342 Briantea all’altezza della frazione di Perego.

La dinamica dell’incidente non è ancora molto chiara ed è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi: da quanto è stato possibile apprendere il ciclista, un ragazzo di 25 anni, sarebbe caduto violentemente al suolo.

In un primo momento le sue condizioni avevano destato molti timori tanto che i soccorsi erano stati mobilitati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità.

Sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica. Dopo le prime cure prestate direttamente in loco, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo.