E’ successo oggi, martedì, poco dopo le 19

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il palo della luce colpito

LA VALLETTA – Sembrerebbe esserci stata una frenata improvvisa all’origine dell’incidente che si è verificato oggi, martedì 10 agosto, poco dopo le 19 lungo la strada 342 all’altezza del semaforo di via Lombardia.

Una Fiat Punto di colore grigio chiaro, proveniente da Perego, è uscita fuori strada, salendo sull’aiuola dove è posizionato il semaforo di via Lombardia. Una manovra improvvisa a seguito della quale sono stati colpiti sia il cartello dello stop che quello della luce, rimasto piegato a metà altezza “appoggiato” sulla siepe del condominio che costeggia la via. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio sul posto dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la viabilità. Buone le condizioni di salute di entrambe le persone presenti nell’abitacolo dell’auto: sembrerebbe ch