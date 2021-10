La Valletta. Incidente all’alba: soccorsi due giovani

L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì, intorno alle 5 a Rovagnate

Allertati due ambulanze, l’auto medica e i vigili del Fuoco

LA VALLETTA – Tanto spavento questa mattina, mercoledì, all’alba per un incidente che ha visto coinvolti due giovani di 23 anni a Rovagnate. Lo scontro ha avuto luogo all’altezza dell’intersezione tra via Brusadelli, la strada che porta al centro del paese e via Barzaghi, via che sale verso Santa Maria Hoè. In base a quanto è stato possibile apprendere e che dovrà trovare riscontro dai rilievi affidati ai carabinieri, sembrerebbe che le due auto, una Opel Corsa e una Citroen Picasso, viaggiassero in direzione opposta quando è avvenuto lo scontro.

Un impatto molto violento tanto che inizialmente i soccorsi erano stati allertati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. Sul posto sono così giunte l’automedica e due ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni dei due ragazzi sono apparse meno gravi del previsto e sono state codificate con un codice verde.