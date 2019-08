La Valletta, ladri di magliette in azione da Barba Sport: denunciati

LA VALLETTA – Hanno provato a rubare una maglietta del valore di circa 25 euro, ma sono stati presi dei Carabinieri, subito allertati dai titolari del negozio. E’ successo giovedì pomeriggio, quando i militari della stazione di Brivio sono stati chiamati a intervenire dopo un furto registrato nel noto negozio di vestiti e attrezzature sportive Barba Sport. In azione una coppia di circa 30 anni, residenti a Valgreghentino. I due sono entrati nel negozio e hanno iniziato a provare delle magliette prese da diversi scaffali. Fino a che l’uomo ha provato a uscire dal punto vendita con addosso una t-shirt. Al momento di uscire però, il sistema anti taccheggio ha fatto il suo dovere, dando l’allarme. Il commesso lì presente ha provato a inseguire la coppia, mentre dall’interno del locale venivano chiamati i carabinieri. Giunti in poco tempo a Perego, i militari sono riusciti a rintracciare, poco lontani dalla zona, la coppia di ladri. I due sono stati denunciati per furto, mentre la maglietta è stata restituita al negozio.